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Москва

Стали известны подробности стрельбы полицейского в московскую школьницу 

Lenta.ru 1 час назад
13-летняя московская школьница, по которой открыл стрельбу сержант полиции, рассказала, что он приставал к ней. Об этом стало известно Telegram-каналу Life Shot от источника в правоохранительных органах.
В Москве полицейский выстрелил в ребенка
Он рассказал подробности инцидента. Родители девочки в субботу 5 декабря пригласили в гости приятеля — 33-летнего Ивана К., служащего в полиции. Во время застолья подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу «подышать воздухом» и позвал с собой девочку, находившуюся дома с родителями. Как она позже рассказала, на улице Иван стал ее домогаться, она дала ему отпор, тогда мужчина разозлился и достал оружие. Он сначала выстрелил в воздух, а потом девочке в ногу. Он использовал травматический пистолет. Ранее 6 декабря сообщалось, что сержант применил табельный пистолет.
Также, по словам пострадавшей, якобы родители и сержант заставляли ее пить вместе с ними.
Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Полицейский задержан. Ему вменяется хулиганство. В МВД сообщили о решении об увольнении своего сотрудника.
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Происшествия , Видео , МВД , Москва
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