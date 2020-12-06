В Москве произошел «кальянно-ковидный скандал» 

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Съемочная группа зашла в кальянную, когда делала материал о нарушении противоэпидемических мер в столичных кафе и ресторанах. Однако работникам заведения это не понравилось.

По словам источника, кальянщики заблокировали журналистку внутри помещения, не давали ей выйти на улицу, а также причинили телесные повреждения. Коллег «заложницы» держали на улице и не пускали внутрь.

В итоге оператор позвонил в полицию, наряд освободил девушку. Пострадавшая уже написала заявление.

«Она попросила привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников кальянной, которые нарушают меры профилактики коронавируса, а также нанесли ей телесные повреждения», — сказал источник.

Началась проверка инцидента.

Издание «Подъём» сообщает , что конфликт произошел в кальянной Maskva Lounge. Там уже прокомментировали произошедшее, выдвинув иную версию.

Администратор заявила, что журналистка вела себя неадекватно. В заведении назвали инцидент «странной ситуацией» и опровергли информацию, что девушку насильно удерживали в помещении.

«Её никто не держал… Она вела себя вызывающе: бегала по заведению, кричала, гостей пугала. Гости негативно на неё реагировали», — отметила администратор.