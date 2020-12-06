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В Москве произошел «кальянно-ковидный скандал» 

Майк Габриелян 17 минут назад
В Москве произошел «кальянно-ковидный скандал»
Фото: depositphotos.com
В Москве произошел «кальянно-ковидный скандал» с участием репортеров телеканала «Россия-1» и работников кафе на Спартаковской площади. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Съемочная группа зашла в кальянную, когда делала материал о нарушении противоэпидемических мер в столичных кафе и ресторанах. Однако работникам заведения это не понравилось.
По словам источника, кальянщики заблокировали журналистку внутри помещения, не давали ей выйти на улицу, а также причинили телесные повреждения. Коллег «заложницы» держали на улице и не пускали внутрь.
В итоге оператор позвонил в полицию, наряд освободил девушку. Пострадавшая уже написала заявление.

«Она попросила привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников кальянной, которые нарушают меры профилактики коронавируса, а также нанесли ей телесные повреждения», — сказал источник.

Началась проверка инцидента.
Издание «Подъём» сообщает, что конфликт произошел в кальянной Maskva Lounge. Там уже прокомментировали произошедшее, выдвинув иную версию.
Администратор заявила, что журналистка вела себя неадекватно. В заведении назвали инцидент «странной ситуацией» и опровергли информацию, что девушку насильно удерживали в помещении.

«Её никто не держал… Она вела себя вызывающе: бегала по заведению, кричала, гостей пугала. Гости негативно на неё реагировали», — отметила администратор.

Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин запер вора-домушника в своей квартире и сдал полиции.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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