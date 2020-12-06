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В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке 

РИА Новости и ещё 39 6 декабря 2020
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке
Фото: РИА Новости
Пожарные полностью потушили крупный пожар на рынке под Ростовом-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" около Ростова-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен наивысший номер сложности. Днем огонь удалось локализовать, в 16.06 ликвидировать открытое горение.

"Пожар на рынке "Классик" в 9.39 мск (понедельника) полностью ликвидирован", — сказал он.

Огонь тушили почти 450 человек и более 130 единиц техники.
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Происшествия , Пожар в Ростове-на-Дону , МЧС , Московская область , Ростовская Область
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