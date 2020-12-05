Российского блогера обвинили в массовых изнасилованиях

Блогера Станислава Решетникова (веб-кличка Reeflay) заподозрили в массовых изнасилованиях и садизме. В его архивах нашли большое количество видео, где он избивал, насиловал и мучил девушек. Об этом сообщают телеграм-каналы Rus criminal и Riddle. Также стало известно, что Решетников тайком от проституток записывал секс с ними на видео.
Блогер обрел всероссийскую «популярность», когда выгнал на мороз подругу-наркоманку. Через некоторое время он впустил её. Девица легла на диван и умерла, находясь в кадре. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. В крови умершей нашли наркотики.
Против блогера возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Позднее, как сообщал «Рамблер», Раменский городской суд отправил Решетникова под стражу на два месяца.
Известно, что молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над девушками за деньги зрителей. Теперь садистов-«клиентов» блогера могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.