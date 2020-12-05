Российского блогера обвинили в массовых изнасилованиях

Блогера Станислава Решетникова (веб-кличка Reeflay) заподозрили в массовых изнасилованиях и садизме. В его архивах нашли большое количество видео, где он избивал, насиловал и мучил девушек. Об этом сообщают телеграм-каналы Rus criminal Riddle . Также стало известно, что Решетников тайком от проституток записывал секс с ними на видео.

Блогер обрел всероссийскую «популярность», когда выгнал на мороз подругу-наркоманку. Через некоторое время он впустил её. Девица легла на диван и умерла, находясь в кадре. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. В крови умершей нашли наркотики.

Против блогера возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Позднее, как сообщал «Рамблер» , Раменский городской суд отправил Решетникова под стражу на два месяца.

Известно, что молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над девушками за деньги зрителей. Теперь садистов-«клиентов» блогера могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.