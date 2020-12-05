Появились кадры с места убийства семьи под Москвой 

На записи видно одного из подозреваемых, который описывает, как происходило убийство. В кадре также видно обгоревшее здание. Предполагаемые убийцы рассказали и о других своих действиях.

«Они [погибшие] ехали на машине KIA Sportage. (…) Наш автомобиль начал движение, чтобы перекрыть дорогу для машины погибших. (…) Я навел "Сайгу" на машину, прицелился и произвел выстрел», — рассказал первый подозреваемый.

По его словам, злоумышленники знали, на какой именно машине будет ехать семья.

4 декабря в МВД сообщили , что задержали подозреваемого в убийстве семьи 1980 года рождения, 5 декабря СК и МВД задержали еще двух человек — 31-летний мужчин из Москвы и 27-летнего жителя Солнечногорска. Они объяснили, что с семьей произошел конфликт — умершие обвинили их в причастности к поджогу дачи.

Об убийстве семьи из трех человек, супругов и их 16-летней дочери, стало известно 4 декабря. Тела лежали возле сгоревшего дома, рядом с которым был припаркован их сгоревший автомобиль. На трупах обнаружили пулевые ранения. Одним из подозреваемых в убийстве считали соседа умерших, 40-летнего Андрея Логутенкова.

Конфликт между погибшим и Логутенковым начался весной 2020 года. Соседи пожаловались в компетентные органы на неприятный запах от его кур, гусей, кроликов и коней. Сотрудники служб выявили нарушения, выписали Логутенкову штрафы и потребовали перевезти животных. После этого семье стали поступать угрозы.