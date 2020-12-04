«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме

Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Всегда была на позитиве»: соседка рассказала о погибшей на стриме девушке 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Погибшая на стриме Валентина Григорьева недавно приезжала в родной Краснодар и говорила соседям, что собирается замуж в Москве. Об этом рассказала соседка семьи Григорьевой по краснодарскому общежитию Елена Кузьменко, передает «360».
Женщина рассказала, что поселилась в общежитии в 1980 году — тогда же в него заехала мать Валентины. Валя была поздним ребенком, мать растила ее одна, баловала. С детства девочка занималась в кружках и секциях, позже мама отдала ее в модельное агентство.
Блогеру с мертвой подругой предъявили обвинение
По словам соседки, «Валя была позитивным человеком, добродушным, безобидным, незлобным».
Когда девушка уже съехала из общежития, ее мать умерла. Соседи попытались отыскать Валентину, но не смогли. Позже девушка объявилась сама и затем стала часто навещать бывших соседей.

«После смерти мамы она уехала в Москву. Это было больше трех лет назад. Приезжала периодически, была всегда на позитиве. Говорила, что она выходит замуж, все у нее хорошо», — сообщила Кузьменко.

По ее словам, Валентина любила красить волосы, затем увлеклась татуировками.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стримера Стаса Решетникова (Reeflay) арестовали на два месяца по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Следователи предполагают, что Решетников избил подругу, а затем выгнал ее на мороз без верхней одежды. Кроме того, в организме погибшей были обнаружены наркотики и алкоголь.
Комментарии 11
Происшествия , Видео , Валентина Григорьева , Елена Кузьменко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
01:06
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
Происшествия
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
00:15
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
Происшествия
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть