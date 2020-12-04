«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме

Женщина рассказала, что поселилась в общежитии в 1980 году — тогда же в него заехала мать Валентины. Валя была поздним ребенком, мать растила ее одна, баловала. С детства девочка занималась в кружках и секциях, позже мама отдала ее в модельное агентство.

По словам соседки, «Валя была позитивным человеком, добродушным, безобидным, незлобным».

Когда девушка уже съехала из общежития, ее мать умерла. Соседи попытались отыскать Валентину, но не смогли. Позже девушка объявилась сама и затем стала часто навещать бывших соседей.

«После смерти мамы она уехала в Москву. Это было больше трех лет назад. Приезжала периодически, была всегда на позитиве. Говорила, что она выходит замуж, все у нее хорошо», — сообщила Кузьменко.

По ее словам, Валентина любила красить волосы, затем увлеклась татуировками.

Ранее «Рамблер» сообщал, что стримера Стаса Решетникова (Reeflay) арестовали на два месяца по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Следователи предполагают, что Решетников избил подругу, а затем выгнал ее на мороз без верхней одежды. Кроме того, в организме погибшей были обнаружены наркотики и алкоголь.