Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек под Волоколамском, сообщает телеграм-канал Life Shot.
В ближайшее время его доставят в отдел полиции для допроса.
По данным телеграм-канала, погибшие — Андрей и Екатерина Рюмины и их 16-летняя дочь Анна.
Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу возле дачного участка в Московской области были обнаружены обгоревшие тела трех человек с огнестрельными ранениями. Рядом стояла сожженная машина со следами от пуль.
Тела принадлежат трем членам одной семьи: матери, отцу и их 16-летней дочери.
По предварительной информации, вчера им позвонили неизвестные и сообщили, что их дом в Подмосковье сгорел. Они выехали на место, после чего перестали выходить на связь.
Предположительно, семья была убита выстрелами из охотничьего ружья. В убийстве заподозрили соседа по даче, который находился в конфликте с погибшими.