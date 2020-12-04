Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек под Волоколамском сообщает телеграм-канал Life Shot.

В ближайшее время его доставят в отдел полиции для допроса.

По данным телеграм-канала, погибшие — Андрей и Екатерина Рюмины и их 16-летняя дочь Анна.

Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу возле дачного участка в Московской области были обнаружены обгоревшие тела трех человек с огнестрельными ранениями. Рядом стояла сожженная машина со следами от пуль.

Тела принадлежат трем членам одной семьи: матери, отцу и их 16-летней дочери.

По предварительной информации, вчера им позвонили неизвестные и сообщили, что их дом в Подмосковье сгорел. Они выехали на место, после чего перестали выходить на связь.

Предположительно, семья была убита выстрелами из охотничьего ружья. В убийстве заподозрили соседа по даче, который находился в конфликте с погибшими.