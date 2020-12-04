Появились подробности массового расстрела в Подмосковье 

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Следователи подозревают в убийстве семьи в Волоколамском городском округе Подмосковья соседа по даче, передает телеграм-канал 112.

По словам очевидцев, убитые конфликтовали с соседом. Подозреваемый находится в розыске.

Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу возле дачного участка в Московской области были обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. Рядом стояла сожженная машина со следами от пуль.

Тела принадлежат трем членам одной семьи: матери, отцу и их 16-летней дочери.

По предварительной информации, вчера им позвонили неизвестные и сообщили, что их дом в Подмосковье сгорел. Они выехали на место, после чего перестали выходить на связь.

Предположительно, семья была убита выстрелами из охотничьего ружья.