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Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе 

Вероника Полынина 8 минут назад
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
Фото: depositphotos.com
В Московской области рядом с сожженной машиной со следами от пуль найдены тела трех человек, сообщает телеграм-канал 112.
Тела принадлежат трем членам одной семьи: матери, отцу и их 16-летней дочери.
По предварительной информации, вчера им позвонили неизвестные и сообщили, что их дом в Подмосковье сгорел. Они выехали на место, после чего перестали выходить на связь.
Сегодня тела трех членов семьи обнаружили возле дачного участка. Рядом с ними нашли сожженную машину со следами от пуль.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Раменском районе Подмосковья при невыясненных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть показал в прямом эфире блогер Reeflay (Стас Решетников).
Следователи выяснили, что после ссоры блогер выставил девушку в одном нижнем белье на террасу без отопления. Решетникова арестовали на два месяца по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Предположительно, девушка умерла от переохлаждения.
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