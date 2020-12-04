Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе 

Московской области рядом с сожженной машиной со следами от пуль найдены тела трех человек, сообщает телеграм-канал 112.

Тела принадлежат трем членам одной семьи: матери, отцу и их 16-летней дочери.

По предварительной информации, вчера им позвонили неизвестные и сообщили, что их дом в Подмосковье сгорел. Они выехали на место, после чего перестали выходить на связь.

Сегодня тела трех членов семьи обнаружили возле дачного участка. Рядом с ними нашли сожженную машину со следами от пуль.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Раменском районе Подмосковья при невыясненных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть показал в прямом эфире блогер Reeflay (Стас Решетников).

Следователи выяснили, что после ссоры блогер выставил девушку в одном нижнем белье на террасу без отопления. Решетникова арестовали на два месяца по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Предположительно, девушка умерла от переохлаждения.