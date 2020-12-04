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Москва

Сидевшая с 15 лет на диетах москвичка умерла от истощения 

Мослента 2 часа назад
Сидевшая на диетах москвичка умерла от истощения
Фото: depositphotos.com
В Москве 19-летняя студентка, сидевшая на диетах с 15 лет, умерла из-за остановки сердца в результате истощения организма. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в пятницу, 4 декабря.
Отмечается, что девушка стремилась к модельным параметрам, однако организм не выдержал нагрузок. Тело москвички обнаружили ее родители в квартире на Волгоградском проспекте. Мать постучалась в дверь ее комнаты, чтобы разбудить перед занятиями в кинологическом колледже, однако дочь не отозвалась. Войдя внутрь, женщина обнаружила девушку лежащей неподвижно на кровати.
Врачи сообщили, что студентка скончалась за несколько часов до того, как ее тело обнаружили. Причиной стала, вероятнее всего, сердечная недостаточность в результате чрезмерной худобы. Вес девушки составлял 40 килограммов, а рост 1,56 метра.
По словам родителей погибшей, дочь никогда не была полной, однако с 15 лет стремилась к похудению, из-за чего и села на диеты. Кроме того, она вызывала рвоту после приема пищи. Москвичка начала ходить к психологу в течение последних двух лет и даже стала хорошо питаться, однако вес не набирался.
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Происшествия , Москва
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