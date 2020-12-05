Новое расследование по делу сестер Хачатурян

Семья убитого Михаила Хачатуряна разрешила возбудить дело против него. Это сделано для того, чтобы в ходе нового расследования были опровергнуты сведения о насилии Хачатуряна над своими детьми, сообщила «Интерфаксу» адвокат семьи Хачатуряна Юлия Нитченко.
«В Басманный суд по нашей инициативе была подана жалоба об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы было проведено полное расследование в целях реабилитации. Постановление (по решению суда) отменено», — рассказала Нитченко. По ее словам, будут проведены новые допросы и экспертизы.
Дело сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс. Три сестры, убившие собственного отца, обвиняют его в физическом и сексуальном насилии, которое, по их словам, продолжалось на протяжении многих лет, напоминает агентство.