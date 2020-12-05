Новое расследование по делу сестер Хачатурян

«В Басманный суд по нашей инициативе была подана жалоба об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы было проведено полное расследование в целях реабилитации. Постановление (по решению суда) отменено», — рассказала Нитченко. По ее словам, будут проведены новые допросы и экспертизы.