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Москва

Адвокат сообщил о новом расследовании по делу сестер Хачатурян 

BFM.RU и ещё 4 33 минуты назад
Новое расследование по делу сестер Хачатурян
Фото: ТАСС
Семья убитого Михаила Хачатуряна разрешила возбудить дело против него. Это сделано для того, чтобы в ходе нового расследования были опровергнуты сведения о насилии Хачатуряна над своими детьми, сообщила «Интерфаксу» адвокат семьи Хачатуряна Юлия Нитченко.

«В Басманный суд по нашей инициативе была подана жалоба об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы было проведено полное расследование в целях реабилитации. Постановление (по решению суда) отменено», — рассказала Нитченко. По ее словам, будут проведены новые допросы и экспертизы.

Дело сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс. Три сестры, убившие собственного отца, обвиняют его в физическом и сексуальном насилии, которое, по их словам, продолжалось на протяжении многих лет, напоминает агентство.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Сестры Хачатурян , Михаил Хачатурян , Интерфакс , Москва
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