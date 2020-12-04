Защита Ефремова обжалует приговор 

Защитники Михаила Ефремова планируют обжаловать в кассационной инстанции приговор, по которому актёра осудили на 7,5 года колонии, заявил его адвокат Андрей Алёшкин

В понедельник, 7 декабря, я собираюсь обжаловать во Второй кассационный суд апелляционное решение Мосгорсуда на приговор Михаила Олеговича, — сказал он.

В жалобе говорится, что следствие и суд нарушили право на защиту артиста. По его словам, обвиняемый не знал, от каких обвинений защищаться, а также «кому он причинил либо не причинил вред», передаёт РИА Новости.

Михаил Ефремов 8 июня стал виновником смертельного ДТП, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. Его автомобиль врезался в курьерский фургон в центре Москвы, водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.

Ефремов был приговорён к 8 годам лишения свободы, затем наказание смягчили до 7,5 года. В настоящее время он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.