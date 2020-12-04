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Москва

Защита Ефремова обжалует приговор 

News.ru 1 час назад
Защита Ефремова обжалует приговор
Фото: РИА Новости
Защитники Михаила Ефремова планируют обжаловать в кассационной инстанции приговор, по которому актёра осудили на 7,5 года колонии, заявил его адвокат Андрей Алёшкин.

В понедельник, 7 декабря, я собираюсь обжаловать во Второй кассационный суд апелляционное решение Мосгорсуда на приговор Михаила Олеговича, — сказал он.

В жалобе говорится, что следствие и суд нарушили право на защиту артиста. По его словам, обвиняемый не знал, от каких обвинений защищаться, а также «кому он причинил либо не причинил вред», передаёт РИА Новости.
Михаил Ефремов 8 июня стал виновником смертельного ДТП, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. Его автомобиль врезался в курьерский фургон в центре Москвы, водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.
Ефремов был приговорён к 8 годам лишения свободы, затем наказание смягчили до 7,5 года. В настоящее время он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Как ранее сообщал NEWS.ru, артист написал письмо вдове Захарова, в котором раскаивался и извинялся за поведение своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, во время заседания позволявшего себе резкие высказывания в адрес потерпевших. Пашаев выразил возмущение этим письмом, заявив, что Ефремов упрекает его, чтобы добиться смягчения наказания.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , РИА Новости , Белгородская Область , Москва
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