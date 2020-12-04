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Москва

Найденная во рту Тесака записка вызвала сомнения в версии о его суициде 

Lenta.ru 49 минут назад
В суициде Тесака засомневались
Фото: РИА Новости
Найденная во рту националиста Максима Марцинкевича (Тесака) предсмертная записка вызвала сомнения в версии о его суициде и указывает на то, что заключенный опасался за свою жизнь. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

«Он переживал за свою судьбу. Видимо, он предполагал, что такое могут с ним совершить и сообщал, что он не собирается кончать жизнь самоубийством», — сказал юрист в беседе с журналистами.

По его словам, в российских колониях недостаточно мер для обеспечения безопасности заключенных. В частности, запись с камеры видеонаблюдения, которая не зафиксировала, как к Тесаку заходили посторонние, могла быть склеена.
Краснов полагает, что сотрудникам следствия и прокуратуры необходимо провести судебно-психологическую посмертную экспертизу, чтобы установить психиатрический статус Тесака, так как пока ситуация указывает на то, что в его адрес поступали угрозы.
Ранее сообщалось, что на кровати Тесака была обнаружена сделанная кровью запись: «Тут умер Тесак», а во рту Марцинкевича при исследовании трупа эксперты нашли записку, завернутую в полимерный материал. Из ее содержания следует, что убийства, в которых Тесак якобы признался в беседе со следователем, он не совершал, а себя и иных лиц, указанных в показаниях, оговорил.
16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.
В тот же день родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына. Соответствующее обращение представитель интересов семьи, адвокат Алексей Михальчик, направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении отмечалось, что Марцинкевич рассказывал своему адвокату о пытках, которым его подвергали в СИЗО.
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Происшествия , Дмитрий Краснов , Александр Бастрыкин , Алексей Михальчик , Максим Марцинкевич , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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