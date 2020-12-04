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Суд арестовал блогера Reeflay 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Суд арестовал блогера Reeflay
Фото: reeflay12 / VK
Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay), обвиняемого по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете.

«Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца», — сказали в суде, передает РИА «Новости».

Напомним, 2 декабря в ходе стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял девушку на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем, в крови умершей девушки были обнаружены наркотики.
Блогеру с мертвой подругой предъявили обвинение
В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 3 декабря Решетникова задержали.
Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.
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Происшествия , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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