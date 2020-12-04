Суд арестовал блогера Reeflay 

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Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay), обвиняемого по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете.

«Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца», — сказали в суде, передает РИА «Новости».

Напомним, 2 декабря в ходе стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) девушка, находившаяся в кадре, умерла . Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался , что выгонял девушку на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем, в крови умершей девушки были обнаружены наркотики.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 3 декабря Решетникова задержали