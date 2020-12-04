«Ее убили»: популярную модель нашли мертвой в кустах

26-летняя инстамодель Алексис Шарки, недавно сыгравшая свадьбу, найдена мертвой в Техасе.

Ее тело обнаружил водитель грузовика, заметивший пару ног, торчащих из кустов — через день после того, как девушку потеряли друзья.

У девушки не было видимых травм, причина смерти пока не установлена, но родные и близкие уверены, что в смерти есть криминальный след.

Мы верим. что ее убили. Она признавалась мне, что очень боится за себя, когда месяц назад я ездила в ней в Техас. Мы сидели и ужинали, и у нее случилась истерика. Мы вернулись в отель и она призналась мне кое в чем, — цитирует Daily Star подругу покойной Лорен Бро.

Мать Алексис Стейси тоже уверена, что никакого несчастного случая с дочкой случиться не могло.

«С ней это сделали. То, в каком виде ее нашли — моя дочь бы этого не сделала сама», — уверена она.

Полиция в высказываниях более осторожна. Смерть Алексис Шарки, по словам правоохранителей, может носить криминальный характер, но до результатов вскрытия этого утверждать нельзя.