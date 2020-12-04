Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

«Ее убили»: популярную инстамодель нашли мертвой в кустах 

WMJ.ru 49 минут назад
«Ее убили»: популярную модель нашли мертвой в кустах
Фото: Instagram
26-летняя инстамодель Алексис Шарки, недавно сыгравшая свадьбу, найдена мертвой в Техасе.
Ее тело обнаружил водитель грузовика, заметивший пару ног, торчащих из кустов — через день после того, как девушку потеряли друзья.
У девушки не было видимых травм, причина смерти пока не установлена, но родные и близкие уверены, что в смерти есть криминальный след.

Мы верим. что ее убили. Она признавалась мне, что очень боится за себя, когда месяц назад я ездила в ней в Техас. Мы сидели и ужинали, и у нее случилась истерика. Мы вернулись в отель и она призналась мне кое в чем, — цитирует Daily Star подругу покойной Лорен Бро.

Мать Алексис Стейси тоже уверена, что никакого несчастного случая с дочкой случиться не могло.

«С ней это сделали. То, в каком виде ее нашли — моя дочь бы этого не сделала сама», — уверена она.

Полиция в высказываниях более осторожна. Смерть Алексис Шарки, по словам правоохранителей, может носить криминальный характер, но до результатов вскрытия этого утверждать нельзя.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
WMJ.ru: последние новости
Блогер заморозил подругу онлайн — почему она умерла и кто страдал на его стримах раньше Блогер заморозил подругу онлайн — почему она умерла и кто страдал на его стримах раньше Лобода показала фото повзрослевшей дочки в ее день рождения — почему фанаты недоумевают Лобода показала фото повзрослевшей дочки в ее день рождения — почему фанаты недоумевают Контракт Крида и Тимати Контракт Крида и Тимати
Комментарии 3
Происшествия , В мире , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение