Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве двое пьяных мужчин устроили поножовщину в лифте 

ЧП Столица 1 час назад
Москвичи устроили пьяную поножовщину в лифте
Фото: ЧП Столица
В Москве двое пьяных мужчин устроили поножовщину в лифте. Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. В кабине лифта между ними произошел конфликт. В ходе потасовки они нанесли ножевые ранения друг другу. В результате инцидента оба получили ранения и были госпитализированы. Медики диагностировали у одного из них резаную рану икроножной мышцы левой ноги, а у второго — раны фаланг пальцев правой руки.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
ЧП Столица: последние новости
Мертвую актрису Акимову обнаружили в квартире голой и без бриллиантов Мертвую актрису Акимову обнаружили в квартире голой и без бриллиантов В Москве росгвардейцы задержали водителя, протаранившего ворота храма В Москве росгвардейцы задержали водителя, протаранившего ворота храма Школьница погибла под поездом на станции Чернецкое Школьница погибла под поездом на станции Чернецкое
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение