Москвичи устроили пьяную поножовщину в лифте

В Москве двое пьяных мужчин устроили поножовщину в лифте. Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. В кабине лифта между ними произошел конфликт. В ходе потасовки они нанесли ножевые ранения друг другу. В результате инцидента оба получили ранения и были госпитализированы. Медики диагностировали у одного из них резаную рану икроножной мышцы левой ноги, а у второго — раны фаланг пальцев правой руки.
В Москве двое пьяных мужчин устроили поножовщину в лифте
Фото: ЧП Столица
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