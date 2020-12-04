Мощный взрыв на нефтяном заводе произошел в ЮАР

ЧП произошло на заводе нефтяной компании Engen утром 4 декабря. Как рассказал изданию представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи , от взрыва загорелся соседний дом. Пожар уже потушен.

Шесть человек надышались дымом после взрыва. Они получили лечение.

Живущие поблизости давно жаловались на завод. Они утверждали, что он представляет «опасность для здоровья» из-за паров, которые затрудняют дыхание.

Южноафриканская компания Engen — одна из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Основными функциями компании являются переработка сырой нефти, сбыт первичных нефтепродуктов и предоставление бытовых услуг через разветвленную розничную сеть. Компания присутствует в 17 странах и экспортирует продукцию еще в более чем 30 стран, в основном в Африке и на островах Индийского океана.