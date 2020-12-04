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Москва

Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Провокация: эксперт объяснил инцидент на границе
Фото: РИА Новости
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались прорваться на территорию России с Украины.
Ветеран назвал инцидент провокацией со стороны Киева.

"Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница", — отметил военный.

По мнению Гончарова, Украина готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые "отказываются ей подчиняться".

"Думаю, это надо рассматривать как единое целое", — предположил эксперт.

Гончаров подчеркнул, что России нечего опасаться, поскольку это первый такой инцидент за долгое время.
Бой у границ России: в погранслужбе Украины объяснились
Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел недалеко от Белгорода. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины
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Происшествия , Сергей Гончаров , ФСБ , Белгород , Белгородская Область , Киев
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