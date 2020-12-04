Провокация: эксперт объяснил инцидент на границе

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались прорваться на территорию России с Украины.
Ветеран назвал инцидент провокацией со стороны Киева.
"Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница", — отметил военный.
По мнению Гончарова, Украина готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые "отказываются ей подчиняться".
"Думаю, это надо рассматривать как единое целое", — предположил эксперт.
Гончаров подчеркнул, что России нечего опасаться, поскольку это первый такой инцидент за долгое время.
Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел недалеко от Белгорода. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины