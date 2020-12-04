Провокация: эксперт объяснил инцидент на границе

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Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН , зачем вооруженные люди пытались прорваться на территорию России с Украины

Ветеран назвал инцидент провокацией со стороны Киева

"Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница", — отметил военный.

По мнению Гончарова, Украина готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые "отказываются ей подчиняться".

"Думаю, это надо рассматривать как единое целое", — предположил эксперт.

Гончаров подчеркнул, что России нечего опасаться, поскольку это первый такой инцидент за долгое время.