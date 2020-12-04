Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций

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Оголившийся в московском метро мужчина попал на видео 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Пассажиры столичного метро были вынуждены стать свидетелями неадекватного поведения мужчины, который разделся во время поездки в вагоне метро. Запись инцидента опубликована в Telegram-канале «Москва Новости». Сообщается, что он оголился и проехался в таком виде несколько станций. После этого нарушитель общественного порядка оделся и покинул поезд.
Ранее в Петербурге были задержаны 19-летний местный житель и трое 17-летних подростков. Молодые люди устроили драку в подземке 2 декабря. Причину конфликта выясняют правоохранители.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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