Блогеру с мертвой подругой предъявили обвинение

Российского блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, устроившего стрим с телом мертвой подруги, Валентины Григорьевой , обвинили в смерти девушки. Об этом сообщает РИА Новости

Решетникову предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего девушка скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции.

3 декабря Решетникова задержали

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. У девушки была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить Валентину.