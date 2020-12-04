Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Устроившему стрим с мертвой подругой российскому блогеру предъявили обвинение 

Lenta.ru 1 час назад
Блогеру с мертвой подругой предъявили обвинение
Фото: страница Стаса Решетникова во «ВКонтакте»
Российского блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, устроившего стрим с телом мертвой подруги, Валентины Григорьевой, обвинили в смерти девушки. Об этом сообщает РИА Новости.
Решетникову предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).
По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего девушка скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции.
3 декабря Решетникова задержали.
В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. У девушки была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить Валентину.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Последние новости
ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины России отказали в просьбе по делу ЮКОСа России отказали в просьбе по делу ЮКОСа В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса
Происшествия , Валентина Григорьева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
00:11
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение