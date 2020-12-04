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В детском саду Сыктывкара выявлено массовое заболевание детей 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
В российском детсаду массово заболели дети
Фото: РИА Новости
Следователи организовали проверку по факту сообщения о заболевании сразу нескольких детей в одном из детских садов Сыктывкара. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Коми.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что заболевание зафиксировано в детском саду № 67, на 4 декабря заболела сразу половина детей одной из групп.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по опубликованной в СМИ информации о заболевании детей в детском саду организована процессуальная проверка. Из публикации следует, что в одном из детских садов Сыктывкара у нескольких детей проявились симптомы в виде рвоты, диареи, температуры", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи намерены установить, имело ли место нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее заболевание, а также имеются ли признаки халатности в действиях ответственных должностных лиц, добавили в управлении.
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Комментарии 1
Происшествия , СКР , Ноябрьск , Республика Коми , Сыктывкар , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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