Boeing 747 повторно вынужденно сел в Новосибирске 

Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил источник в авиационных кругах.
«После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно», — передает источник РИА «Новости».
Ранее источник в авиакругах рассказал, что самолет эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга).
Напомним, в четверг грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал.