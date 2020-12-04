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Boeing 747 повторно вынужденно сел в Новосибирске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Boeing 747 повторно вынужденно сел в Новосибирске
Фото: Zuma/ ТАСС
Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил источник в авиационных кругах.

«После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно», — передает источник РИА «Новости».

Ранее источник в авиакругах рассказал, что самолет эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга).
Напомним, в четверг грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал.
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Происшествия , Boeing , РИА Новости
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