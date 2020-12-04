Потолок обрушился в российском детском саду

Часть потолка упала в недавно открывшемся детском саду на Притомском проспекте в Кемерове . Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Горожане разместили в местных сообществах в соцсетях кадры с места происшествия. Судя по видео, в одном из учреждений для дошкольников, расположенном в жилом районе "Кемерово-Сити", с потолка обрушилась штукатурка.

— Только забрали, начали одевать ребенка, и все упало, — прокомментировал автор ролика.

В пресс-службе администрации города Кемерово подтвердили VSE42.Ru факт происшествия и уточнили, что никто не пострадал.

— Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия. Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения, — сообщили в мэрии.

Уточним, что застройщиком жилого микрорайона "Кемерово-Сити" является компания "СДС-Строй".