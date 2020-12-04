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Потолок обрушился в новом кемеровском детском саду 

Vse42.ru и ещё 6 4 часа назад
Потолок обрушился в российском детском саду
Фото: РИА Новости
Часть потолка упала в недавно открывшемся детском саду на Притомском проспекте в Кемерове. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
Горожане разместили в местных сообществах в соцсетях кадры с места происшествия. Судя по видео, в одном из учреждений для дошкольников, расположенном в жилом районе "Кемерово-Сити", с потолка обрушилась штукатурка.

— Только забрали, начали одевать ребенка, и все упало, — прокомментировал автор ролика.

В пресс-службе администрации города Кемерово подтвердили VSE42.Ru факт происшествия и уточнили, что никто не пострадал.

— Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия. Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения, — сообщили в мэрии.

Уточним, что застройщиком жилого микрорайона "Кемерово-Сити" является компания "СДС-Строй".
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Происшествия , Кемерово , Кемеровская Область
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