Взрыв в английском Бристоле: есть погибшие

Взрыв произошёл на заводе возле города Бристоль на юго-западе Великобритании . В результате ЧП погибли четыре человека.

Инцидент произошёл на предприятии компании Wessex Water в Эйвонмауте (пригород Бристоля). Причиной инцидента стал взрыв бака для химических реагентов, передаёт Times.

До этого местные пожарные сообщали о мощном взрыве. Возникший после него пожар быстро потушили.

Ранее в тот же день на трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. В результате пострадали пять человек.

До этого NEWS.ru писал о взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Все они были госпитализированы. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности в ходе работ на собираемом судне.