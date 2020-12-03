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Четыре человека погибли при взрыве в английском Бристоле 

News.ru и ещё 1 33 минуты назад
Взрыв в английском Бристоле: есть погибшие
Фото: twitter.com/aspbristol
Взрыв произошёл на заводе возле города Бристоль на юго-западе Великобритании. В результате ЧП погибли четыре человека.
Инцидент произошёл на предприятии компании Wessex Water в Эйвонмауте (пригород Бристоля). Причиной инцидента стал взрыв бака для химических реагентов, передаёт Times.
До этого местные пожарные сообщали о мощном взрыве. Возникший после него пожар быстро потушили.
Ранее в тот же день на трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. В результате пострадали пять человек.
До этого NEWS.ru писал о взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Все они были госпитализированы. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности в ходе работ на собираемом судне.
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Происшествия , Газета The Times , Амурская Область , Благовещенск , Бристоль , Воронежская Область , Великобритания
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