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Boеing экстренно сел в Новосибирске 

Вероника Полынина 11 минут назад
Boеing экстренно сел в Новосибирске
Фото: РИА Новости
Дальнемагистральный двухпалубный лайнер Boеing-747 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам источника, у самолета возникла неисправность. Посадка прошла благополучно. На борту находились четыре человека, никто не пострадал.
Как сообщал «Рамблер», 13 ноября в Новосибирске совершил экстренную посадку самолет Ан-124. Он вылетал из аэропорта Толмачево, но, когда поднялся в воздух, связь с экипажем прервалась и отказали два двигателя. Экипаж принял решение посадить лайнер. При посадке самолет выкатился за пределы ВПП, повредил переднюю стойку шасси, фюзеляж и двигатель. На борту находилось 14 человек, никто из них не пострадал. Бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник, комментируя инцидент, заявил, что пилоты проявили мастерство, избежав жертв при посадке.
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Происшествия , Юрий Сытник , Интерфакс
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