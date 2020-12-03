Boеing экстренно сел в Новосибирске 

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Дальнемагистральный двухпалубный лайнер Boеing-747 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево Новосибирске , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, у самолета возникла неисправность. Посадка прошла благополучно. На борту находились четыре человека, никто не пострадал.