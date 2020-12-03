Погибшую актрису Акимову нашли голой и без бриллиантов 

Обнаруженная мертвой в квартире на Мосфильмовской улице актриса Нина Акимова была голой и без бриллиантов, которые она всегда носила. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

Кроме того, как ранее сообщал «Рамблер», на теле 75-летней актрисы были видны застарелые гематомы в области глаз и ссадины на лбу.

Следователи СК РФ начали доследственную проверку обстоятельств гибели Акимовой.

Соседи актрисы рассказали «Московскому комсомольцу» , что она жила с 42-летним приемным сыном, с которым у них были напряженные отношения. По словам очевидцев, у матери с сыном часто случались скандалы, крики были слышны в подъезде. В прошлом году Нина Акимова попала в больницу со следами побоев, сын попал под подозрение. Однако артистка забрала заявление из полиции, и дело прекратили.

В начале ноября директор РАМТ, в котором работала Акимова, написала заявление в полицию о ее пропаже. Актриса нашлась дома — оказалось, что она болела и не поставила об этом в известность своих коллег.

Нина Акимова получила известность благодаря ролям в картинах «Дуэль», «Город — одна улица» и «Метель».