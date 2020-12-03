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Погибшую актрису Акимову нашли голой и без бриллиантов 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Погибшую актрису Акимову нашли голой и без бриллиантов
Фото: kino-teatr.ru
Обнаруженная мертвой в квартире на Мосфильмовской улице актриса Нина Акимова была голой и без бриллиантов, которые она всегда носила. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Кроме того, как ранее сообщал «Рамблер», на теле 75-летней актрисы были видны застарелые гематомы в области глаз и ссадины на лбу.
Следователи СК РФ начали доследственную проверку обстоятельств гибели Акимовой.
Соседи актрисы рассказали «Московскому комсомольцу», что она жила с 42-летним приемным сыном, с которым у них были напряженные отношения. По словам очевидцев, у матери с сыном часто случались скандалы, крики были слышны в подъезде. В прошлом году Нина Акимова попала в больницу со следами побоев, сын попал под подозрение. Однако артистка забрала заявление из полиции, и дело прекратили.
Актриса московского театра найдена мертвой
В начале ноября директор РАМТ, в котором работала Акимова, написала заявление в полицию о ее пропаже. Актриса нашлась дома — оказалось, что она болела и не поставила об этом в известность своих коллег.
Нина Акимова получила известность благодаря ролям в картинах «Дуэль», «Город — одна улица» и «Метель».
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Происшествия , Нина Акимова , СКР , Московский комсомолец
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