Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале

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Появилось видео пожара на газопроводе на Урале 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Свердловской области из-за разгерметизации газопровода произошел пожар. ЧП случилось в ночь на 3 декабря в лесной зоне, расположенной недалеко от поселка Красный Яр. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что опасности для населения и окружающей среды не возникло.
К настоящему моменту аварию удалось локализовать. Возгорания лесного массива нет. Сейчас на месте работает аварийная бригада «Газпром трансгаз Югорск», специалисты займутся восстановлением поврежденного участка газопровода.
Происшествия , Видео , Пожары , Газпром , МЧС
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