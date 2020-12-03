В Грузии задержали россиянина с 7 кг наркотиков

"По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин РФ А. А., 1979 года рождения. При обыске ручной клади полиция изъяла 7 кг героина. Стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке составляет около 2 млн лари", — говорится в сообщении.