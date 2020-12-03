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В Грузии задержали гражданина России с 7 кг наркотиков 

ТАСС 1 час назад
В Грузии задержали россиянина с 7 кг наркотиков
Фото: РИА Новости
Сотрудники МВД Грузии задержали 41-летнего гражданина России, у которого при обыске обнаружили 7 кг героина общей стоимостью порядка 2 млн лари (свыше $600 тыс.). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин РФ А. А., 1979 года рождения. При обыске ручной клади полиция изъяла 7 кг героина. Стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке составляет около 2 млн лари", — говорится в сообщении.

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Происшествия , В мире , МВД , Грузия
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