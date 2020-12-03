Пожар в московском онкоцентре: двое погибших 

Два человека погибли в результате пожара в находящемся на реконструкции здании московского онкоцентра. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по столице.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: ул. Дурова, д. 26, стр. 5., поступило сегодня в 04:50. Загорелся третий этаж административного здания, которое находится на реконструкции.

«В ходе тушения пожара были спасены 27 человек (рабочих). К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — пояснили в МЧС.

Пожар был потушен к 06:03 мск. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Источник в экстренных службах отметил, что рассматриваются несколько версий возникновения огня.

«Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

Также рассматриваются иные версии, в том числе — неисправность электрообогревательных приборов», — цитирует слова источника ТАСС.

«Рамблер» писал, что в сентябре в одной из квартир в многоэтажном жилом доме в Пушкине Московской области возникло возгорание, после чего пожар распространился еще на несколько квартир.

В июле пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров. Тогда же пожар произошел в 24-м доме по Тверской улице в Москве. В момент возникновения возгорания внутри здания не было людей, так как оно находится на реконструкции.