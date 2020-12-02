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Последствия концерта Басты попали на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
27 и 28 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге прошли концерты рэпера Басты, после которых Ледовый дворец закрыли. Несмотря на пандемию и ограничительные меры на концерте присутствовало 6 тысяч человек. Большинство без средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзор провел проверку по факту произошедшего и отправил материалы с нарушениями в суд.
PR-менеджер Басты настаивает на том, что концерты были согласованы с Роспотребнадзором и властями Санкт-Петербурга.
«Мы следовали строго предписаниям властей Санкт-Петербурга. Действовали согласно требованиям Роспотребнадзора. Свою позицию мы сформулировали в обращении Василия [Вакуленко] в Instagram», — отметила она.
Происшествия , Видео , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор
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