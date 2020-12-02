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Поджег зажигалкой бензобак на АЗС и попал на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
На одной из автомобильных заправочных станций на Сахалине автовладелец решил зажигалкой растопить лед, образовавшийся на бензобаке его автомобиля. Предсказуемо это вызвало воспламенение топлива. К счастью, при этом инциденте никто не пострадал. Все происходящее было снято на камеру видеонаблюдения, установленную на АЗС. На кадрах видно, как мужчина вставил пистолет в бензобак, затем отошел, потом подошел с зажигалкой и чиркнул. Воспламенение бензобака произошло мгновенно. Кроме этого рядом с машиной образовалась горящая лужа. К счастью, владельцу авто удалось ликвидировать образовавшееся возгорание бензобака. А сотрудник АЗС быстро схватил пожарный шланг и затушил горящую лужу.
Происшествия , Видео
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