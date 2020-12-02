Поджег зажигалкой бензобак на АЗС и попал на видео 

На одной из автомобильных заправочных станций на Сахалине автовладелец решил зажигалкой растопить лед, образовавшийся на бензобаке его автомобиля. Предсказуемо это вызвало воспламенение топлива. К счастью, при этом инциденте никто не пострадал. Все происходящее было снято на камеру видеонаблюдения, установленную на АЗС. На кадрах видно, как мужчина вставил пистолет в бензобак, затем отошел, потом подошел с зажигалкой и чиркнул. Воспламенение бензобака произошло мгновенно. Кроме этого рядом с машиной образовалась горящая лужа. К счастью, владельцу авто удалось ликвидировать образовавшееся возгорание бензобака. А сотрудник АЗС быстро схватил пожарный шланг и затушил горящую лужу.