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Избиение судьи на футбольном поле попало на видео 

Вадим Дроздов 50 минут назад
В городе Фергана в Узбекистане во время футбольного матча между "Нефтчи" и "Турон" футбольные фанаты выбежали на поле. Все произошло сразу после финального свистка. Толпе не понравился результат матча, в результате которого "Нефтчи" не смогли выйти в Суперлигу. Фанаты бросились прямо к судье. Их поддержал один из игроков "Нефтчи", который ногами ударил главного арбитра матча в грудь. Судья упал, но сумел подняться и убежать в подтрибунное помещение. Фанатов это не остановило и они бросились за ним. Все происходящее снимали многочисленные зрители матча. В руководстве футбольной лиги Узбекистана назвали этот инцидент "печальным".
Происшествия , Видео
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