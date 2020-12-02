Убийство барана на свадьбе попало на видео

"Я не знал, что в общественных местах нельзя. Я об этом вообще не знал. Меня просто просили помочь. Я это сделал. Меня сотрудники полиции задержали за то, что там дети оказались. Испугались. Я за все извиняюсь", - заявил убийца барана.