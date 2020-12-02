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Убийство барана на свадьбе попало на видео

Вадим Дроздов
28 минут назад
В самом центре Челябинска отметили свадьбу, на которой зарезали барана. Также на торжестве присутствовал дрифт автомобилей и шашлык. Местная жительница рассказала, что барана зарезали возле детского центра дополнительного образования. Свадьбу отмечали выходцы из южных регионов.
После всего произошедшего полиция нашла участников этой свадьбы. Кавказцы на камеру извинились перед жителями города.
"Я не знал, что в общественных местах нельзя. Я об этом вообще не знал. Меня просто просили помочь. Я это сделал. Меня сотрудники полиции задержали за то, что там дети оказались. Испугались. Я за все извиняюсь", - заявил убийца барана.
Происшествия,Видео,Челябинск,
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