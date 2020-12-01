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Электричка насмерть сбила мужчину в Москве 

ИА Regnum 1 час назад
Электричка насмерть сбила мужчину в Москве
Фото: РИА Новости
Мужчина погиб под колесами электропоезда вечером 1 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Как уточняется, инцидент произошёл возле станции «Подольск» Курского направления Московской железной дороги.

«По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для полной остановки состава. В результате пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, накануне мужчина погиб под колёсами электропоезда в районе платформы «Петровско-Разумовская» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.
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