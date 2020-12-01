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Полицейские бросили на дороге россиянку с двумя детьми 

Lenta.ru 25 минут назад
Полицейские бросили на дороге россиянку с детьми
Фото: РИА Новости
В Татарстане полицейские бросили на дороге россиянку с двумя детьми, забрав ее мужа, находившегося за рулем автомобиля. Об этом сообщает «КП».
По данным издания, 29 ноября семья Королевых возвращалась домой на своем автомобиле Renault Megane. В Альметьевском районе на 212 километре трассы «Казань-Оренбург» недалеко от заправки сотрудники ДПС остановили машину и попросили водителя предъявить документы, тот показал их через окно своей двери, отказавшись передать их в руки офицеру.
По этой причине между водителем и полицейскими возник конфликт, который длился полтора часа. В итоге инспекторы составили на главу семейства административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и увезли в отдел в патрульной машине.
Матери с двумя детьми пяти и одного года пришлось остаться в авто. Гаишники предложили ей вызвать родственников или ждать мужа на ближайшей заправке в 150 метрах.
Валентина Королева записала видео из машины, где она 2,5 часа прождала помощи. По ее словам, сломался стеклоподъемник и в салоне стало холодно. На кадрах женщина показывает сломанный стеклоподъемник, двоих детей. Она намерена подать жалобу на гаишников. Запись она выложила в соцсети.
МВД Татарстана опубликовало запись с видеорегистратора гаишников. На кадрах видна перепалка полицейского с водителем, который отказывается передать ему в руки документы.
В МВД заявили, что мужчина игнорировал неоднократные требования инспекторов ГИБДД предъявить документы, вел себя неадекватно, провоцируя конфликтную ситуацию. Его супруге полицейские предложили проследовать в расположенную неподалеку АЗС, чтобы связаться с родственниками, а также передали по рации близлежащему экипажу информацию о находящемся на автодороге автомобиле, в салоне которого женщина с детьми.
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Происшествия , Валентина Королева , ГИБДД , МВД , Республика Татарстан
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