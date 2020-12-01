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Казанский маньяк не смог вспомнить число своих жертв
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
Фото: МВД России
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Задержанный в
Казани
по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин Радик Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв, следует из видео, опубликованного