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Казанский маньяк не смог вспомнить число своих жертв 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Казанский маньяк не смог вспомнить число своих жертв
Фото: МВД России
Задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин Радик Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв, следует из видео, опубликованного