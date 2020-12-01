Названа причина смерти ростовских пациентов на ИВЛ

Так, согласно тексту документа, 8 из 13 погибших пациентов были старше 65 лет и относились к группе риска, 12 из 13 пациентов имели поражение легких более 80 процентов и еще 12 из 13 страдали от сахарного диабета и обструктивной болезни легких. Погибший 29-летний пациент якобы имел злокачественной новообразование.