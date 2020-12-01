Конфликт в местном супермаркете возник из-за того, что уже на протяжении месяца мужчина посещает его без медицинской маски. На кассе его обслуживать отказались. В итоге скандал в торговом заведении закончился тем, что сам нарушитель вызвал стражей порядка.