Конфликт в местном супермаркете возник из-за того, что уже на протяжении месяца мужчина посещает его без медицинской маски. На кассе его обслуживать отказались. В итоге скандал в торговом заведении закончился тем, что сам нарушитель вызвал стражей порядка.
Но вопреки ожиданиям ковид-диссидента правоохранители не стали за него заступаться, а, напротив, решили его задержать. Мужчина стал сопротивляться и устроил потасовку, в которой один из сотрудников полиции получил сотрясение головного мозга, гематому и травму колена.