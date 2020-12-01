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Драка ковид-диссидента с полицейскими под Петербургом попала на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
35-летний житель города Сертолово Ленинградской области подрался с полицейскими, которых же сам вызвал в магазин. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке».
Конфликт в местном супермаркете возник из-за того, что уже на протяжении месяца мужчина посещает его без медицинской маски. На кассе его обслуживать отказались. В итоге скандал в торговом заведении закончился тем, что сам нарушитель вызвал стражей порядка.
Но вопреки ожиданиям ковид-диссидента правоохранители не стали за него заступаться, а, напротив, решили его задержать. Мужчина стал сопротивляться и устроил потасовку, в которой один из сотрудников полиции получил сотрясение головного мозга, гематому и травму колена.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Сертолово,
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