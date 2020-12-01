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«Поволжский маньяк» рассказал, что толкнуло его на убийства пожилых женщин 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Задержанный в Татарстане «поволжский маньяк», обвиняющийся в убийствах пожилых женщин, рассказал, что толкнуло его на преступления. Он заявил, что пошёл на это из-за бедственного положения и нищеты.
Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, на Урале и в Поволжье. Сообщается, что обвиняемый Радик Тагиров является убийцей 32 человек. На допросе он заявил, что на первое убийство пошёл спонтанно, соблазнившись возможностью получить «лёгкие деньги». По его словам, он был голоден и жил на улице.
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Он выбирал жертвы среди посетительниц рынков и магазинов, выслеживал их и старался попасть в квартиры.

Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционной шахты, — рассказал Тагиров на допросе, видеозапись которого опубликована на сайте телеканала НТВ.

Обвиняемый душил женщин. По его словам, такой способ убийства казался ему наиболее гуманным и безболезненным для жертв. Затем он похищал драгоценности и личные вещи убитых.
В последнее время Тагиров, по данным следствия, имел средства к существованию — он работал слесарем. Отмечается, что в 2009 году он был судим за кражу.
Ранее NEWS.ru писал, каким образом удалось задержать «поволжского маньяка». Поймать преступника полиция Татарстана смогла по наводке из федерального центра.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , НТВ , Казань , Москва , Республика Татарстан
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