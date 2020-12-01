Бизнесмена потребовали наказать на 1 млрд рублей

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огареве было возбуждено в марте 2017 года. Его фигурантами являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко
, бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов
, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев
, топ-менеджер компании "Стройфасад" (входит в ГК "Балтстрой") Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский
, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев
, предприниматели Сергей Перевалов
и Сергей Литвинов
. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кюнер и Торчинский, заключившие сделки со следствием, были отпущены на время следствия под залог. Остальные фигуранты вину не признали. Первоначально ущерб по делу составлял 225 млн рублей, но к концу следствия вырос до 1,3 млрд рублей.