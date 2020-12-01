В Москве 10-летний школьник умер во время игры на детской площадке. Ему в голову бросил палку его семилетний брат. Школьник после попадания палки прямо в макушку схватился за голову, зашатался и упал. Случайный прохожий вызвал на место происшествия скорую помощь, а также нашел в телефоне мальчика контакты родителей и сообщил им о случившемся. Мать прибежала на площадку через несколько минут. Она пыталась реанимировать сына и делала ему искусственное дыхание. Вскоре на площадку подъехали врачи скорой помощи и забрали ребенка в реанимацию. Там мальчик скончался, не приходя в сознание.
Школьник умер на детской площадке и попал на видео
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