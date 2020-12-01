Сделано шокирующее открытие о смерти Марадоны

Итальянская газета La Repubblica утверждает, что Диего Марадона упал на землю во дворе своего дома и сильно ударился головой за неделю до того, как умер от сердечного приступа, но так и не был доставлен в больницу, несмотря на травму.

Марадона за неделю до это несчастного случая перенес операцию на мозге по удалению сгустка крови, но его не доставили в больницу на МРТ или компьютерную томографию. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы медсестры, работавшей на легенду футбола.

Шокирующее открытие было сделано в тот день, когда личный врач Марадоны Леопольдо Луке был допрошен по поводу медицинской халатности после того, как полиция начала расследование по факту смерти легенды футбола. Тот же отчет также подтвердил предположения аргентинских СМИ о том, что Марадона находился один в своем доме в Буэнос-Айресе, когда умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Согласно предварительному отчету судмедэкспертов, Марадона умер от "острого отека легких и хронической сердечной недостаточности". Он умер во сне, когда отдыхал дома в прошлую среду.

Адвокат медсестры сообщил, что она говорила с Марадоной в пятницу перед его смертью. За несколько дней до его смерти она была отстранена от лечения легендарного футболиста. Медсестра осталась в доме по просьбе окружения Марадоны, чтобы контролировать прием им лекарств, но больше не могла исполнять другие функции, в частности, измерять его артериальное давление, сообщает Daily Mail

В воскресенье полиция провела обыск в доме врача Марадоны Луке. Следователи изучают действия медицинского персонала, ответственного за лечение футболиста, после того, как его дочери Далма и Джаннина выразили сомнение в целесообразности приема и эффективности препаратов, которые были выписаны для реабилитации Марадоны.