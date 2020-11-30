Насильник до смерти запытал российскую школьницу 

В Брянской области насильник до смерти запытал 18-летнюю девушку, сообщает НТВ.
35-летний Владимир Захарёнок из деревни Кожемяки затащил 18-летнюю односельчанку к себе в гараж и в течение нескольких часов насиловал ее и мучал, вбивая под кожу десятки гвоздей.
После этого он позвонил матери своей жертвы и велел ей забрать дочь.
«Она только сказала: «Мам, у меня болит живот очень». Бледная как смерть была, руки ледышки. Мы по дороге вызвали сразу скорую», — рассказала мать девушки.
В больнице врачи нашли в теле девушки многочисленные металлические предметы. Во время операции по их извлечению потерпевшая скончалась.
Известно, что сестра погибшей общалась с подозреваемым и именно она познакомила ее с будущим убийцей. Сестра рассказала, что когда-то подверглась насилию со стороны Захарёнка, после чего стороны примирились и даже продолжили общаться.
После ареста Захарёнка жители деревни стали собирать подписи за пожизненное наказание для него. Сельчане опасаются, что его признают невменяемым и отпустят через несколько лет лечения. По их словам, ранее ему уже удавалось избежать наказания за изнасилования и кражи.
Многие уверены, что мать Захарёнка была соучастницей преступлений сына. Местные жители рассказывают, что после ареста подозреваемого начали получать звонки с неизвестных номеров с угрозами и требованием не давать показаний против Захарёнка.
Как писал «Рамблер», 1 ноября в коттеджном поселке в подмосковной Истре был убит бизнесмен Владимир Маругов. Убийцы пытали его, чтобы он показал, где в доме хранятся деньги и другие ценности. Преступники стреляли в Маругова из арбалета, стараясь не задевать жизненно важных органов. Бизнесмен скончался от потери крови.