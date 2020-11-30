Столичный водитель решил подвезти мужчину, голосовавшего на Третьем транспортном кольце. Через некоторое время после начала поездки пассажир достал нож и неожиданно ударил им водителя.

Таксист остановил машину и выбежал за помощью. На место прибыли полицейские и попытались остановить подозреваемого. Однако он стал угрожать им ножом и попытался скрыться.

Один из полицейских подрезал подозреваемого на машине, после чего его коллегам удалось его задержать.

Раненый водитель доставлен в реанимацию одной из столичных больниц.

Подозреваемым оказался 39-летний Дмитрий Широков из Ульяновской области. Мотивы его действий неизвестны.

Как сообщал «Рамблер», вечером 17 ноября мужчину ударили ножом из-за просьбы надеть маску в метро. Мужчина ехал в транспорте и попросил других пассажиров, мужчину и женщину, надеть индивидуальные средства защиты. Завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался.