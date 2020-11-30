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Москвич напал на таксиста с ножом и угрожал полицейским 

Вероника Полынина 42 минуты назад
В Москве пассажир неожиданно напал на таксиста с ножом, передает телеграм-канал «Москва сейчас».
Столичный водитель решил подвезти мужчину, голосовавшего на Третьем транспортном кольце. Через некоторое время после начала поездки пассажир достал нож и неожиданно ударил им водителя.
Таксист остановил машину и выбежал за помощью. На место прибыли полицейские и попытались остановить подозреваемого. Однако он стал угрожать им ножом и попытался скрыться.
Один из полицейских подрезал подозреваемого на машине, после чего его коллегам удалось его задержать.
Раненый водитель доставлен в реанимацию одной из столичных больниц.
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Подозреваемым оказался 39-летний Дмитрий Широков из Ульяновской области. Мотивы его действий неизвестны.
Как сообщал «Рамблер», вечером 17 ноября мужчину ударили ножом из-за просьбы надеть маску в метро. Мужчина ехал в транспорте и попросил других пассажиров, мужчину и женщину, надеть индивидуальные средства защиты. Завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался.
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Происшествия , Видео
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