Пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на сайте посольства России в Республике Бенин и Тоголезской Республике.

Согласно заявлению дипломатов, на корабль «AGISILAOS» в ночь с 29 на 30 ноября было совершено пиратское нападение, в результате которого злоумышленники похитили четырех членов экипажа, в том числе и гражданина России. Отмечается, что инцидент произошел в 75 морских милях от порта города Ломе.

Ранее сообщалось, что пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер NAFELI II. На борту судна находились моряки из России, Украины и Грузии. Танкер передал сигнал об атаке с помощью системы SSAS.

Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран. Например, в сентябре 2020-го пираты напали на судно Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии. Они похитили капитана и одного из членов экипажа — оба граждане России. Всего на борту было семь россиян и 11 филиппинцев. В момент нападения судно находилось недалеко от Лагоса. Летом в этом же районе пираты атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 человек.