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Источник рассказал о возможных мотивах самоубийства сотрудника ФСО

Газета.Ruиещё 1
47 минут назад
Источник в правоохранительных органах рассказал, что могло стать мотивом для самоубийства сотрудника ФСО. Об этом сообщает ТАСС.
Названы мотивы самоубийства сотрудника ФСО в Кремле
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Он уточнил, что условия службы в московском Кремле не могли послужить причиной произошедшего.
Собеседник предположил, что мотивом могли стать личные проблемы.
Ранее сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство в Кремле Москвы. По словам его жены, в последнее время он не жил вместе с ней, в декабре они планировали развестись.
Происшествия,Федеральная служба охраны,МВД,
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