Названы мотивы самоубийства сотрудника ФСО в Кремле

Он уточнил, что условия службы в московском Кремле не могли послужить причиной произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСО совершил самоубийство в Кремле Москвы. По словам его жены, в последнее время он не жил вместе с ней, в декабре они планировали развестись.