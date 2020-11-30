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Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын

Lenta.ruиещё 11
58 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву и ее сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Задержаны экс-глава Минздрава Иркутской области и ее сын
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По версии следствия, действуя по предварительному сговору Ледяева, ее сын и иные лица, с мая по октябрь 2020 года похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.
По месту жительства бывшей главы Минздрава проведен обыск, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В сентябре стало известно о задержании депутата заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. По информации следствия, в октябре 2017 года сын экс-губернатора заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования более чем на 167 миллионов рублей. Затем была создана другая компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей. В общей сложности ущерб, причиненный Иркутской области, оценили более чем в 185 миллионов рублей.
Происшествия,Политика,Андрей Левченко,Минздрав РФ,МВД,Иркутская Область,
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