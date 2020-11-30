Задержаны экс-глава Минздрава Иркутской области и ее сын

По версии следствия, действуя по предварительному сговору Ледяева, ее сын и иные лица, с мая по октябрь 2020 года похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.