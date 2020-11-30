Задержаны экс-глава Минздрава Иркутской области и ее сын

В сентябре стало известно о задержании
депутата заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко
. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. По информации следствия, в октябре 2017 года сын экс-губернатора заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования более чем на 167 миллионов рублей. Затем была создана другая компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей. В общей сложности ущерб, причиненный Иркутской области, оценили более чем в 185 миллионов рублей.