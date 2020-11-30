Вынесен приговор вербовщикам «Свидетелей Иеговы»

Суд в Омской области приговорил четырех подсудимых на сроки до трех лет лишения свободы, в том числе в колонии строгого режима, за вербовку людей в члены религиозной общины «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России), сообщили в региональном СК.

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«В Омской области вынесен приговор организаторам деятельности экстремистского сообщества <...> 36-летней женщине, ее 48-летнему супругу и двум их знакомым женщинам, которые признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества»). <...> Сегодня приговором суда подсудимому мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Подсудимым женщинам назначено наказание в виде лишения свободы условно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года супруги, жители Санкт-Петербурга, приехали в Омск, где вместе с двумя местными жительницами организовали деятельность религиозной организации «Свидетелей Иеговы «Омск», которая была признана экстремистской в 2017 году в числе прочих, входящих в структуру религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России».

Также в мае 2018 года осужденные расширили вербовочную деятельность на Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области.

«Они также получали и распространяли экстремистскую литературу и собирали денежные пожертвования от граждан. Например, как установило следствие, на счет одного из обвиняемых через систему мгновенных переводов поступило более 540 тыс. рублей с назначением платежа «пособие служителя». Пожертвования впоследствии использовались для финансирования незаконной деятельности запрещенной религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», – уточняется в сообщении.

Осужденные использовали методы конспирации – представлялись другими именами, оповещали о встречах на тайных квартирах с помощью смс-сообщений или в мессенджерах. Доставленные в полицию вербовщики следовали специально разработанной запрещенной организацией инструкции, где были советы на случай «как действовать участникам экстремистской организации при проведении в отношении них проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов и как вести себя на допросе».

Напомним, во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра «Свидетелей Иеговы*» (организация запрещена в РФ) в России.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.