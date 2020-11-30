Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Видео деталей убийства физика-ядерщика в Иране 

Вадим Дроздов 59 минут назад
27 ноября в Иране был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его вместе с охранниками расстреляли неизвестные на трассе недалеко от Тегерана. Мохсен был ранен и доставлен на вертолете в больницу, где вскоре скончался. Иран обвиняет Израиль в причастности к смерти ученого.
Профессор физики Фахризаде был одним из ведущих разработчиков иранской ядерной программы. Власти США и Израиля считают его руководителем всего ядерного проекта Ирана, включая проекты по разработке ядерных вооружений. Cообщалось, что несколько лет назад Фахризаде уже пытались убить. До этого, в 2010-2012 годах, были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полет самолета в поддержку Дзюбы попал на видео
00:53
Полет самолета в поддержку Дзюбы попал на видео
Происшествия
Видео деталей убийства физика-ядерщика в Иране
01:20
Видео деталей убийства физика-ядерщика в Иране
Происшествия
Видео подробностей смерти заммэра Новоуральска
00:54
Видео подробностей смерти заммэра Новоуральска
Происшествия
Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза
01:05
Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза
Происшествия
Прогноз Жириновского про Украину попал на видео
02:54
Прогноз Жириновского про Украину попал на видео
Политика
Последствия пожара в Химках попали на видео
01:56
Последствия пожара в Химках попали на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
00:55
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео
02:10
Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео
Происшествия
Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ
01:26
Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ
Армия
Очистка моста на остров Русский попала на видео
02:10
Очистка моста на остров Русский попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение