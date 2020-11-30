Видео деталей убийства физика-ядерщика в Иране 

27 ноября в Иране был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его вместе с охранниками расстреляли неизвестные на трассе недалеко от Тегерана. Мохсен был ранен и доставлен на вертолете в больницу, где вскоре скончался. Иран обвиняет Израиль в причастности к смерти ученого.

Профессор физики Фахризаде был одним из ведущих разработчиков иранской ядерной программы. Власти США и Израиля считают его руководителем всего ядерного проекта Ирана, включая проекты по разработке ядерных вооружений. Cообщалось, что несколько лет назад Фахризаде уже пытались убить. До этого, в 2010-2012 годах, были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.