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Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза 

Вадим Дроздов 50 минут назад
Дэвид Проуз, британский актер, сыгравший Дарта Вейдера в классической версии культового фильма "Звездные войны", скончался на 86-м году жизни. Пока точные причины смерти Проуза не названы, но предполагается, что всему виной мог стать коронавирус.
Дэвид Проуз родился 1 июля 1935-го года в Бристоле в Великобритании. Во время съёмок "Звездных войн" Проуз произносил диалоги своего персонажа, однако впоследствии его голос заменили голосом Джеймса Эрла Джонса.
В апреле 2020-го года от коронавируса уже умер другой актер из "Звездных войн" — Эндрю Джек, сыгравший майора Калуана Эматта в трилогии.
Происшествия , Видео
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