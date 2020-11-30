Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза 

Дэвид Проуз, британский актер, сыгравший Дарта Вейдера в классической версии культового фильма "Звездные войны", скончался на 86-м году жизни. Пока точные причины смерти Проуза не названы, но предполагается, что всему виной мог стать коронавирус.

Дэвид Проуз родился 1 июля 1935-го года в Бристоле в Великобритании. Во время съёмок "Звездных войн" Проуз произносил диалоги своего персонажа, однако впоследствии его голос заменили голосом Джеймса Эрла Джонса.

В апреле 2020-го года от коронавируса уже умер другой актер из "Звездных войн" — Эндрю Джек, сыгравший майора Калуана Эматта в трилогии.